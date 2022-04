Nico Schlotterbeck hat mit dem Hamburger SV noch eine Rechnung offen, es geht um nichts Geringeres als die Familienehre. Der Onkel des Freiburger Nationalspielers war vor 35 Jahren mit von der Partie, als der HSV zum letzten Mal in einem Endspiel des DFB-Pokals stand. Niels Schlotterbeck spielte dabei im Trikot der gegnerischen Stuttgarter Kickers eine unglückliche Rolle, in letzter Minute unterlief ihm ein Eigentor zum schlussendlichen 3:1-Erfolg der Hamburger.

Da ist also noch etwas gutzumachen in der Familie Schlotterbeck, wenn der HSV am Abend den SC Freiburg zum ersten Halbfinale (20.45 Uhr ARD, Liveticker SPIEGEL) empfängt. Happel, Kaltz, Magath Als die Hamburger 1987 triumphierten, hieß der Trainer Ernst Happel, Felix Magath war der junge Manager, Manfred Kaltz einer der Torschützen. Uli Stein stand im Tor, Thomas von Heesen war der Kapitän, Ditmar Jakobs und Dietmar Beiersdorfer bildeten die Innenverteidigung, meine Güte, wie lange das alles her ist. Ernst Happel ist seit 30 Jahren tot. Niemals mehr nach 1987 hat der HSV einen Titel gewonnen.

Und doch ist der Hamburger SV sogar noch der erfolgreichste Pokalklub aus dem Quartett, das sich für die Runde der letzten Vier qualifiziert hat. Nach all den Jahren, in denen der FC Bayern und/oder Borussia Dortmund am Ende der Pokal-Auslese übrig blieben, bietet sich in dieser Saison mal ein sehr anderes belebendes Bild: Freiburg, der Gegner des HSV, und die beiden anderen Klubs, die am Mittwoch den Finalteilnehmer ausspielen, RB Leipzig und der 1. FC Union Berlin, sie alle haben den Pokal überhaupt noch nie in den Händen gehalten.

Leipzig hat es zuletzt zweimal versucht im Endspiel und ist zweimal deutlich gescheitert: einmal an den Bayern, na klar, einmal an Dortmund, na klar. Union hat es 2001 als kleiner Regionalligist mal in den Berliner Westen geschafft, im Olympiastadion war dann Schalke 04 eine Nummer zu groß, aber Nina Hagen hat gesungen. Freiburg war noch niemals zum Finale in Berlin. Endlich andere Gesichter Ein Halbfinale ohne den BVB oder die Bayern – das gab es zuletzt 2009, als Werder Bremen im Endspiel Bayer Leverkusen bezwang. Auch wenn RB Leipzig aufgrund seiner Ressourcen und der derzeitigen Form zweifellos der Favorit ist unter den verbliebenen Vier: 2022 ist der DFB-Pokal anders.

Okay, der HSV als ein Zweitligist, der es auch in diesem Jahr wohl wieder einmal nicht zurück nach oben schaffen wird, gegen den SC Freiburg – das soll jetzt der Jungbrunnen des deutschen Fußballs sein? Ja, allein durch die Konstellation, mal andere Farben, andere Gesichter zu sehen – allein deswegen freue ich mich auf diesen Halbfinalabend. Dafür muss er gar nicht so episch werden wie die Pokalhalbfinals 1984, wird er auch nicht werden, dafür liegt die Messlatte viel zu hoch: das 5:4 von Borussia Mönchengladbach gegen Werder Bremen, das Spiel des Lebens des Jörg Criens. Das einen Tag später mit dem 6:6 der Schalker gegen die Bayern noch übertroffen wurde. Das Spiel, nach dem jeder einen 18-Jährigen namens Olaf Thon kannte. Solche Ansprüche habe ich selbstverständlich nicht mehr. Es gehört halt zur Folklore, sich vor jedem Pokal-Halbfinale wehmütig daran zu erinnern.

Aber das Durchbrechen der Erwartbarkeit, das reicht schon aus. Ich will gar nicht viel. Nur ein klein wenig weg vom More of the Same.

HSV-Trainer Ernst Happel mit dem DFB-Pokal 1987 Foto: Andreas Schoelzel/ AP

Dieser Langweiligkeit der Bundesliga, der Oberflächlichkeit, der moralischen Fragwürdigkeiten, China, Saudi-Arabien, Katar, dieser Bitcoin-, Instagram- und Fantoken-Welt, dem Mentalitäts-Blabla, diesem »Jetzt-dranbleiben-Jungs«- Herangewanze der klubeigenen Social-Media-Accounts, wer will es noch? Was ist mit dem Lewandowski-Vertrag? Wie viel würde Haaland bei ManCity pro Stunde verdienen? Das tägliche Zugeballert-Werden. Früher war es Zauber, jetzt ist es fauler Zauber.

Und dann kommen auf einmal diese Apriltage, und sie fühlen sich an wie Festwochen des Fußballjahres. Eine schöne Illusion. Im Tale grünet Hoffnungsglück. Atemberaubender Fußball Eintracht Frankfurt feiert beim FC Barcelona das größte Fest seiner jüngeren Vereinshistorie, eine so wundervolle Geschichte, eine einzige Ode an das Dasein des Fußballfans, diese 30.000 im Camp Nou, die den ironischen Schlachtruf der Rodgau Monotones »Erbarmen, die Hessen kommen« nach vielen Jahrzehnten wahr machen. Mit neuer Textzeile: Unser David Bowie heißt Filip Kostic, nicht mehr Heinz Schenk. Manchester City und der FC Liverpool kreuzen die Klingen, in der Liga, im Pokal, es ist atemberaubender Fußball, ein Hin und Her auf höchstem Niveau, und dennoch passieren auch auf diesem Level spielentscheidende Fehler. Zum Glück.