DFB-Pokal Union Berlin dreht das Spiel gegen Wolfsburg und steht im Viertelfinale

Bei heftigen Regenfällen an der Alten Försterei tat sich Union Berlin am Anfang schwer – und schaffte dann wie aus dem Nichts den Ausgleich. Zugang Josip Juranović schlug eine perfekt getimte Flanke, die Robin Knoche per Kopf zum 1:1 verwandelte (12.). Danach waren die Berliner die deutlich bessere Mannschaft, Wolfsburgs Elan vom Anfang des Spiels war komplett verschwunden. Jordan Siebatcheu setzte einen Kopfball an die Latte (27.), ansonsten erarbeitete sich Union Berlin aber trotz der Überlegenheit nur wenig hochkarätige Chancen.