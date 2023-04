Der Trainerwechsel von Bruno Labbadia auf Hoeneß verlieh dem Spiel der Stuttgarter in der ersten Hälfte keinen Schwung. Der Bundesliga-Letzte spielte so verunsichert wie schon über weite Teile der Saison, schenkte die Bälle immer wieder schnell her und kam zu keinem Abschluss. Nürnberg war die giftigere Mannschaft, erkämpfte sich immer wieder den Ball, spielte aber oft zu schlampig nach vorne. Die beste Chance hatte noch Kwadwo Duah, dessen harmloser Schuss aber kein Problem war für Stuttgart-Keeper Fabian Bredlow.