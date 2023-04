DFB-Pokal Traumpass und Traumtor – Götze und Kolo Muani zaubern Frankfurt ins Halbfinale

Auch beim 2:0 zeigte Götze, dass er nur einen Kontakt benötigt, um eine Defensive in Not zu bringen. Der 30-Jährige erhielt in der Berliner Hälfte den Ball und passte ihn direkt in die Tiefe, erneut war Kolo Muani Adressat. Diesmal musste der Franzose allerdings einen größeren Beitrag leisten, um zu treffen. Er gewann auf der rechten Außenbahn ein Laufduell mit Robin Knoche und nahm dem Union-Verteidiger dabei gleich mehrere Meter ab. Als er dann in Richtung Strafraum zog, fand er plötzlich den weit aus dem Tor geeilten Grill vor sich – und lupfte den Ball in hohem Bogen über den Keeper hinweg ins Tor (13.).