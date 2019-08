SC Verl (Regionalliga West) - FC Augsburg (Bundesliga) 2:1 (2:0)

Der Regionalligaklub SC Verl hat für die bislang größte Sensation in der ersten Runde des DFB-Pokals gesorgt. Der Viertligist besiegte vor heimischer Kulisse den Bundesligisten FC Augsburg 2:1 (2:0).

Der Bundesligist startete schwach ins Spiel. Ein Verler Treffer wurde wegen einer Abseitsstellung aberkannt (3. Minute), fünf Minuten später lag Augsburg dann aber doch zurück: Matthias Haeder lief alleine auf den neuen Torhüter Tomas Koubek zu, scheiterte mit einem Lupfer, aber Koubek traf Landsmann Marek Suchy und der Ball trudelte ins Tor (8.).

Und der Außenseiter legte noch vor dem Seitenwechsel nach. Ron Schallenberg erhöhte auf 2:0, der Treffer hätte allerdings nicht zählen dürfen, weil Aygün Yildirim zuvor im Abseits stand.

In der Schlussphase wurde es noch einmal spannend: Augsburgs André Hahn wurde im Strafraum gelegt und bekam einen Strafstoß zugesprochen. Der Gefoulte trat selbst an - und verwandelte sicher zum Anschluss. Mehr gelang dem Bundesligisten jedoch nicht.

1. FC Kaiserslautern (3. Liga) - FSV Mainz 05 (Bundesliga) 2:0 (0:0)

Ronald Wittek/EPA-EFE/REX Auch die Spieler des 1. FC Kaiserslautern konnten jubeln

Auch Bundesligist Mainz 05 ist in der ersten Runde des DFB-Pokals ausgeschieden. Im Rheinland-Pfalz-Derby beim 1. FC Kaiserslautern verloren die Mainzer nach einem umstrittenen Foulelfmeter und einem Treffer in der letzten Minute der regulären Spielzeit 0:2 (0:0). Manfred Starke (63. Minute) und Florian Pick (90.) trafen für den Drittligisten.

Dabei hatten die Mainzer gerade in der ersten Hälfte einige Chancen. Kaiserslauterns Torhüter Lennart Grill hielt sein Team mit starken Paraden gegen Robin Quaison (7., 8.), Aarón Martín (18.) und Karim Onisiwo (42.) im Spiel. Kaiserslautern wurde dagegen nur durch Timmy Thiele gefährlich, der Stürmer traf mit einem Kopfball (27.) und einer Direktabnahme im Strafraum (43.) aber nicht das Tor.

In der zweiten Hälfte holte Thiele dann auch den Strafstoß heraus, wenn auch äußerst strittig. In einem Laufduell mit Mainz-Verteidiger Stefan Bell trat Thiele seinem Gegenspieler bei einem Schussversuch gegen das Standbein. Bell verletzte sich und musste später ausgewechselt werden.

Schiedsrichter Felix Zwayer entschied auf Strafstoß, Kaiserslauterns Starke trat an und traf, weil Florian Müller im Mainzer Tor zwar an den Ball kam, ihn aber unglücklich in das Tor lenkte. Nach dem Treffer wurde Kaiserslautern stärker, Mainz kam nur noch kurz vor Schluss zu einer gefährlichen Situation. Gegen den Schuss aus spitzem Winkel von Jean-Paul Boëtius hielt Grill aber wieder stark (89.). Stattdessen entschied Pick nach einer starken Vorarbeit von Simon Skarlatidis die Partie für die Lauterer.