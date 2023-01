DFB-Pokal Warum das Achtelfinale an vier Tagen ausgetragen wird

Acht Spieltermine auf vier Tage und zwei Wochen verteilt – noch nie waren die Achtelfinalpartien im DFB-Pokal so zerstückelt wie in dieser Saison. Der Grund dafür ist der neue Medienvertrag, der den Fußballanhängern im Gegenzug mehr Liveübertragungen im Free-TV als je zuvor beschert. Drei der acht Spiele in der Runde der letzten 16 werden im frei empfangbaren Fernsehen übertragen: