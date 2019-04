Werders Pokal-Aus gegen Bayern München Die wilden Sieben von der Weser

Die wilden Sieben des Spiels: Begannen in der 74. Minute. Die Bayern hatten es sich auf ihrer 2:0-Führung gemütlich gemacht - was sollte hier schon noch schiefgehen - da legte Milot Rashica zunächst den Anschlusstreffer für Yuya Osako auf, bevor er keine Minute später selbst aus 13 Metern ausglich. Ein weiteres Wunder, das sie an der Weser so eifrig beschworen hatten, schien greifbar - doch dann zog Kingsley Coman von links in den Strafraum der Bremer, ging dort nach einem Zweikampf mit Theodor Gebre Selassie zu Boden - und Robert Lewandowski verwandelt den Elfmeter in der 80. Minute zum 3:2-Endstand.

Das Ergebnis: Die Bayern haben nach diesem 3:2 (0:1) im Klassiker unter den Pokalduellen zwischen den beiden erfolgreichsten Vereinen die Chance auf ihren 19. Pokaltitel. Hier geht es zum Spielbericht.

30 - Der @FCBayern ist in den jüngsten 30 Pokal-Gastspielen immer weitergekommen - Rekord im Wettbewerb. Partycrasher. #SVWFCB pic.twitter.com/N8WZsjZpHB — OptaFranz (@OptaFranz) 24. April 2019

Das Vorspiel: Gut gekämpft - und doch verloren. So in etwa ließ sich auch die Generalprobe aus Sicht der Bremer zusammenfassen, die sich beide Teams am vergangenen Samstag beim Bundesliga-Rückspiel in München (1:0) geliefert hatten. Auch deshalb hatte sich bei Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt diese Ahnung eingeschlichen: "Wir haben alle das Gefühl, dass es klappen kann", hatte er vor der Partie gesagt. Hat es nicht. Und doch befand Kohfeldt: "Es war ein geiles Spiel. Ich kann mich nur bei meiner Mannschaft bedanken für den Mut, den sie gezeigt hat. Wir werden hart daran arbeiten, öfter solche Abende hier im Weserstadion zu erleben."

Der Akrobat der Partie: Hieß Thomas Müller. Mit dem Rücken zum Tor setzte er zunächst den Ball per Hacke knapp rechts daneben (12.). Ähnlich artistisch war später seine Vorarbeit zum 1:0, als er auf der linken Torauslinie hochsprang, um einen langen Diagonalball von Jérôme Boateng von der linken Torauslinie aus an den langen (!) Posten zu köpfen. Torschütze war dann Lewandowski, der aus sechs Metern abstaubte (36.). In der 63. Minute knallte ein Torschuss von Leon Goretzka dem im Zentrum lauernden Müller an den linken Fuß, der rechte vollendete zum 2:0.

Der Aufreger des Spiels: Kam zum Ende der wilden sieben Minuten, als Gebre Selassie Coman leicht berührte. Für Schiedsrichter Daniel Siebert ein Foul, auch nach der Rücksprache mit dem Video-Referee. Für Max Kruse eine klare Fehlentscheidung des VARs. "Wenn er das nicht sieht, dann können wir den gleich wieder abschaffen", sagte der Bremer nach der Partie. Müller sah das anders: "Kingsley ist jetzt keiner, der sich fallen lässt, sondern einer, der gerne auch den Zweikampf führt."

Der Pokal-Rekordspieler: Wurde von Kohfeldt direkt nach dem 0:2 eingewechselt. Claudio Pizarro kam für Kevin Möhwald. Alles auf Sieg, und zwar mit einem besonderen Spieler: Acht Finalteilnahmen und dabei sechs Siege sind bis heute Bestmarken für einen ausländischen Bundesligaprofi. Der Peruaner war schon vor 19 Jahren im Endspiel der Bremer gegen die Bayern dabei. Gewinnen konnte er den Titel aber nur im Trikot der Bayern. Die fahren nun ohne ihn zum 23. Mal nach Berlin.

Double oder nicht: Das war hier die eigentliche Frage aus Sicht der Bayern. Entsprechend dramatisch formulierte Bayern-Präsident Uli Hoeneß bereits vor dem Spiel (in Anlehnung an Ex-Coach Louis van Gaal): "Es ist ein Tod-oder-Gladiolen-Spiel." Denn: Nach dem Achtelfinal-Aus in der Champions League müssen Meisterschale und Pokal für die erfolgsverwöhnten Münchner her. In der Bundesliga gilt es, den Punkt-Vorsprung vor Borussia Dortmund zu halten. Anschließend muss am 25. Mai das Pokal-Finale gegen RB Leipzig gewonnen werden.

SV Werder Bremen - FC Bayern München 2:3 (0:1)

0:1 Lewandowski (36.)

0:2 Müller (63.)

1:2 Osako (75.)

2:2 Rashica (76.)

2:3 Lewandowski (80.)

Bremen: Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Augustinsson (81. Harnik) - M. Eggestein - Möhwald (65. Pizarro), Klaassen (89. J. Eggestein) - Kruse - Osako, Rashica

München: Ulreich - Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba - Javi Martínez, Thiago (76. Rodríguez) - Gnabry (58. Goretzka), Müller (89. Rafinha), Coman - Lewandowski

Schiedsrichter: Siebert

Gelbe Karten: Klaassen, Kruse - Hummels, Rodríguez

Zuschauer: 42.100