In der Bundesliga sind die Fußballerinnen des FC Bayern auf Meisterkurs, im DFB-Pokal ist nun Endstation. Mit einem 0:5 (0:2)-Debakel im eigenen Stadion gegen den VfL Wolfsburg war im Halbfinale Schluss. Sveindis Jonsdottir mit zwei Treffern (19. Minute/47.), Bayern-Keeperin Maria Luisa Grohs per Eigentor (44.), Jule Brand (56.) und Dominique Janssen (60.) waren für die Tore in München verantwortlich.