DFB-Pokalsieg des VfL Wolfsburg Die Seriensiegerinnen

Am Ende, als die Spielerinnen des VfL Wolfsburg im Konfettiregen von Köln den DFB-Pokalsieg feierten, spielte die Stadionregie den Queen-Klassiker "We are the Champions" ein. Wie passend. Für Wolfsburg war es der fünfte Pokaltriumph in Folge, der VfL ist derzeit einfach das Nonplusultra im deutschen Fußball.

Angeführt von Lena Goeßling und der Siegtorschützin Ewa Pajor posierten die Wolfsburgerinnen für das Erinnerungsfoto, während wenige Meter entfernt enttäuschte Freiburgerinnen standen, einige lagen auch. Eine Halbzeit lang war Freiburg ein Gegner auf Augenhöhe gewesen, mindestens. Erst dann setzte sich die individuelle Klasse der Niedersachsen durch.

"Ich bin sehr erleichtert", sagte VfL-Trainer Stephan Lerch. "In der zweiten Halbzeit haben wir die Kontrolle übernommen und sind jetzt froh." Einige Spielerinnen feierten bereits in der Kabine, sagte Lerch. "Es bleibt aber alles im Rahmen heute."

Die Spielerinnen des SC Freiburg hingegen beschlossen schnell, die Niederlage als ebenso erwartbar wie ehrenhaft abzuhaken. Für den Abend kündigte Trainer Jens Scheuer, der im Sommer die Arbeit im beschaulichen Breisgau gegen den Job beim FC Bayern München eintauschen wird, Feierlichkeiten in der Domstadt an. Auf die hätte man wohl allenfalls verzichtet, wenn das Spiel mit einer demütigenden Klatsche geendet hätte.

"Mir war aber vorher schon klar, dass wir hier nicht hoch verlieren würden", sagte Scheuer, der ein sehr junges Team aufgeboten hatte. "Wir feiern, weil wir stolz sind auf das, was wir schon mit dem Finaleinzug erreicht haben." So sah es auch SC-Keeperin Lena Nuding, die anstelle der verletzten Nationaltorhüterin Merle Frohms spielte: "Wir haben eine gute Mannschaft, und das haben wir auch gezeigt."

Als Nilla Fischer die Geduld verlor

Tatsächlich waren es sogar die Freiburgerinnen gewesen, die zunächst die besseren Torchancen hatten, während die Wolfsburgerinnen so ihre Schwierigkeiten hatten. Besonders gut ließ sich das beobachten, als Wolfsburgs Kapitänin Nilla Fischer nach einem Konter im letzten Moment Gegenspielerin Sharon Starke abgrätschte (29.). In diesem Moment riss der Schwedin, die nach dieser Saison in ihre Heimat zurückkehrt, der Geduldsfaden, und sie fuhr ihre Teamkolleginnen heftig an.

Es überraschte durchaus, dass Freiburg zunächst so gut mithielt. Schließlich hatte Wolfsburg in den vergangenen sechs Jahren fünf Pokalerfolge sowie vier Meisterschaften feiern können, während der SC zuletzt fünf Mal hintereinander seine Ligaspiele verlor. Trainer Scheuer standen zudem sechs Spielerinnen verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Auch deshalb hatte er vor dem Spiel davon gesprochen, im Finale trete "David gegen Goliath" an, "mit kaputter Steinschleuder".

Erst in der zweiten Hälfte spielte Goliath seine Klasse besser aus. Und eigentlich hätten auch noch mehr Tore fallen müssen als das eine durch Pajor (55.). Allein die Polin hatte am Schluss noch zwei gute Möglichkeiten (86./88.). Da in der zweiten Hälfte der Niveauunterschied doch überdeutlich zu spüren war, wäre ein zweiter oder dritter Gegentreffer auch nicht unverdient gewesen. Spielerinnen wie Fischer, Alexandra Popp, Pajor oder die überragende Pernille Harder hat eben kaum ein anderes Team in seinem Kader, die Freiburger-Rumpf-Elf schon gar nicht.

Es war ein schöner Fußballnachmittag in Köln. Einer, der all das bot, was für einige Menschen den Fußball von Frauen attraktiver erscheinen lässt als den ungleich populäreren Männersport. So gab es nur wenige Fouls im mit knapp 17.000 Fans ordentlich gefüllten Stadion zu sehen - und davon war keines wirklich unfair. Kein wildes Reklamieren, keine Theatralik - äußerst wohltuend.

Ein Feiertag war es auch für die Flaschensammler, die sonst im Zweitliga-Alltag des 1. FC Köln das Leergut der Fans einsammeln. Denn anstelle der mit nur acht Cent bepfandeten Bierflaschen stapelten sich in den Einkaufswagen fast ausschließlich Wasser- und Limoflaschen, die das Dreifache einbringen. Alkohol spielt dagegen keine Rolle - noch so ein Unterschied zu den Spielen der Männer.