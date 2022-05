Auf einmal war es ganz still. Noch Minuten zuvor hatte das Olympiastadion gebrodelt, ein Kessel Rotes. Die zigtausend Freiburger Fans huldigten ihrem Trainer Christian Streich , an diesem Abend mehr denn je eine Art Vaterfigur für sie alle, die Anhängerschaft des RB Leipzig bejubelte den Pokalsieg nach dem nervenaufreibenden Elfmeterschießen – und mit einem Mal war das alles vorbei.

Die Siegerehrung sollte gerade losgehen, stattdessen sah alles mit Bangen zu, wie am Spielfeldrand Sanitäter und Ärzte um die Gesundheit eines zusammengebrochenen Mannes kämpften. Der Mann, es soll sich um einen Fan gehandelt haben, der sich nach Abpfiff in den Fotografenpulk gemischt hatte, wurde fast eine Viertelstunde behandelt, das Stadion hatte dabei zuzuschauen.

Bis zu dem Augenblick, als der Stadionsprecher mitteilte, der Mann sei in stabilem Zustand, hielt das Olympiastadion den Atem an. Bewusst, dass Begriffe wie Dramatik jetzt nicht mehr dem Fußball zu gelten hatten. Und auch die Debatte darüber, ob RB Leipzig ein würdiger Pokalsieger sei oder vielmehr Ausdruck dessen, was im Spitzenfußball kritisierenswert ist, hatte Pause.

Die Fans begriffen sofort, was angemessen war. Sie schwiegen und begannen mit ihren Handys eine Lichtkulisse aufzubauen, es war ein ergreifender Moment. An einem Abend, der schon zuvor emotional eine Herausforderung gewesen war.

In den Vortagen war die Diskussion um RB mit einer erstaunlichen Vehemenz und Erbitterung noch einmal aufgeflammt. Erstaunlich deswegen, weil es so wirkte, als sei der Klub gerade erst wie ein Raumschiff im deutschen Fußball gelandet. Und nicht schon seit sechs Jahren erfolgreicher Erstligist, schon zweimal Pokalfinalist, Halbfinalist in der Champions League.

Aber es war wohl die Konstellation dieses besonderen Duells, das all diese Themen wieder so brachial an den Tag und in die Sozialen Medien brachte. Mit dem SC Freiburg lag ein vermeintlicher Gegenentwurf auf dem Tisch, anders als bei den vorigen Pokalendspielen gegen die Bayern und den BVB, die man kaum als Argument für einen Underdog-Fußball ins Feld führen kann. Also wurde noch einmal alles aufs Tapet gebracht.

Aber es gab eben auch noch Fußball, und in diesen 120 Spielminuten stand nicht zuvörderst das System Red Bull gegen das Prinzip Tannenzäpfle auf dem Rasen, sondern zwei Mannschaften, die ungeachtet all dessen mit aller Leidenschaft, die sie hatten, um den ersten Pokalsieg ihrer unterschiedlich langen Klubhistorie rangen.

Eine Auseinandersetzung zweier Teams, die diesen ersten Titel so unbedingt für sich haben wollten. Angestachelt durch zwei Fanlager, die sich und ihrem gegenüber ebenfalls etwas beweisen wollten. So wurde die Kurve, die normalerweise von den Hertha-Fans besetzt ist, zu einem wogenden Roten Meer aus Badenerinnen und Badenern, eine Kulisse, gegen die selbst die oft geschmähte miese Akustik des Olympiastadions machtlos war.

Und wie das Meer der Fans wogte auch das Spiel. Überlegene, bissige Freiburger, die die erste Halbzeit nicht nur 1:0, sondern auch in Sachen Taktik, in Sachen Struktur gewannen. Dann die Rote Karte für RB-Nationalspieler Marcel Halstenberg Anfang der zweiten Hälfte, das Aufbäumen von RB, belohnt durch den Ausgleich des überragenden Saisonbesten Christopher Nkunku, die atemlose Verlängerung mit drei Freiburger Aluminiumtreffern, die strittigen Entscheidungen von Schiedsrichter Sascha Stegemann, und all das kulminierend, wie konnte es anders enden, im Elfmeterschießen.

Erstmals hatte man in einem Pokalendspiel so etwas wie die Favoritenrolle inne. Erneut ein Finale zu verlieren, erneut ohne Titel aus der Saison zu gehen: Es wäre Tedesco schwergefallen, die Version von der »supersuper Saison«, die er schon vorher verbreitet hatte, dann noch für alle glaubwürdig aufrechtzuerhalten.

Der Coach selbst hatte während der gesamten Spielzeit wie ein Duracell-Hase an der Seitenlinie agiert, kam mit einer Gelben Karte durch Stegemann noch glimpflich davon. Seinem Gegenüber Christian Streich wird eigentlich nachgesagt, er sei wie ein Rumpelstilzchen während des Spiels, aber in Tedesco fand er diesmal seinen Meister. Ein Beleg dafür, wie viel für Klub und Trainer hier auf dem Spiel stand.

So war es gerade die Platzverweis-Situation, die RB an sich in eine fast aussichtslose Position gebracht hatte, die die Lebensgeister von RB weckten. Vorher hatte das Team etwas zu verlieren, das merkte man ihm deutlich an. Bei Rückstand und Unterzahl galt das von sofort an nicht mehr: »Am Ende haben wir vielleicht genau deswegen den Ausgleich gemacht«, befand Torwart Péter Gulácsi, bevor er als Kapitän den Pokal in die Höhe recken durfte.

Reizfigur Mintzlaff

Die Mannschaft, deren spielerische und vor allem individuelle Qualität vollständig außer Zweifel steht, hatte an diesem Abend auch eine Seite gezeigt, die man ihr nicht so ohne weiteres zutraut. »Alles raushauen« ist in den vergangenen Jahren zu einer beliebten und ebenso belächelten Super-Phrase im Fußball geworden. Die Spieler von RB Leipzig, die sich gegen die Widerstände dieser Partie stemmten, sie machten genau dies: Sie hauten alles raus.

Leipzigs Vorstand Oliver Mintzlaff, so etwas wie die Reizfigur für alle RB-Gegnerinnen und -Gegner, sah den Pokalgewinn danach auch als Entschädigung »für all das, was wir ertragen und lesen mussten«. Solche Sätze sind eine sehr gute Grundlage dafür, dass die Debatte über RB Leipzig munter weitergeht.