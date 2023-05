DFB-Pokalsiegerinnen VfL Wolfsburg Der Tag der Rekorde

Hochburg der Fußballerinnen: Das fast bis zum Schluss spannende Finale kann auch als Werbeerfolg für den Fußball der Frauen in Deutschland gewertet werden. Seit 2010 wird das DFB-Pokalfinale der Frauen im Stadion des 1. FC Köln ausgetragen, und es war mit 44.808 Fans erstmals ausverkauft. In Köln wurde im April zudem der Rekord für die Bundesliga der Fußballerinnen (38.365 Fans) gesprengt. Die Kulisse im Finale war auch eine deutliche Steigerung gegenüber den Vorjahren, als meist zwischen 15.000 und 20.000 Fans die Pokalendspiele in Köln verfolgten. Der DFB war in den vergangenen Jahren stark dafür kritisiert worden, die Fußballerinnen zu wenig in den Vordergrund zu stellen. Immerhin: Das Pokalfinale entwickelt sich langsam zur Erfolgsgeschichte.

Ausblick: In der Bundesliga kann der VfL die fünf Punkte Rückstand auf Bayern München in den verbleibenden zwei Spieltagen kaum noch aufholen. Der Weg zum Pokalsieg war schwerer als erwartet. Dennoch kann es für die Wolfsburgerinnen eine Traumsaison werden: Am 3. Juni treffen sie im Champions-League-Finale in Eindhoven auf den FC Barcelona. Ein Sieg wäre eine Machtdemonstration, schließlich gelten die Katalaninnen als die stärkste Auswahl Europas. Das bekamen die Wolfsburgerinnen bereits im vergangenen Jahr zu spüren – bei einer 1:5-Pleite im Camp Nou im Champions-League-Halbfinale.