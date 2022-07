Wolfsburg gewann das Spiel durch einen Treffer in der Nachspielzeit

Jena kündigte an, die Vorkommnisse zusammen mit dem Stadionbetreiber, der Polizei und den Ordnungsdiensten zu Beginn der kommenden Woche auszuwerten, »um Täter zu ermitteln und mit dem Stellen von Strafanzeige und Aussprechen von Hausverboten weitere Schritte einzuleiten«.

Wolfsburgs Trainer Niko Kovač äußerte sich auf der Pressekonferenz nach der Partie am Samstagabend überrascht. »Ich höre das zum ersten Mal, kann dazu nichts sagen, weil ich es persönlich nicht gesehen haben«, sagte Kovač und fügte an: »Wenn es so gewesen wäre, dann ist das natürlich nicht das, was wir als Fußballfreunde, Fußballfans oder Fußballfanatiker sehen möchten. Und diejenigen, die das zu verantworten haben, werden sicherlich dementsprechend sanktioniert werden.«