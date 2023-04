Bei der WM der Fußballerinnen vom 20. Juli bis 20. August werde die Summe der Prämien im Gegensatz zum Turnier 2019 deutlich steigen, sagte Infantino kürzlich beim Fifa-Kongress in Kigali – 2019 hatten sie bei rund 30 Millionen US-Dollar gelegen. Angaben des Weltverbands zufolge sollen 110 Millionen US-Dollar an Prämien ausgeschüttet werden – dies ist allerdings noch deutlich weniger als bei der Männer-WM 2022 in Katar, als 440 Millionen US-Dollar an die 32 Teams gezahlt worden waren. 150 Nationalspielerinnen hatten in einem Brief an die Fifa die Angleichung von Prämien bereits für die WM 2023 gefordert.