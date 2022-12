Präsident Neundorf zieht Bilanz Beim DFB setzen sie auf Aki und die starken Männer

Er muss sich zum WM-Aus und zum desaströsen Zustand seines Verbandes äußern: In seiner Not wendet sich DFB-Präsident Bernd Neuendorf an die einstigen Liga-Rivalen – und zeigt damit die eigene Schwäche.