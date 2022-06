Der DFB-Boss hätte eine Menge zu verkünden: Die EM der Frauen steht vor der Tür, der Campus in Frankfurt am Main ist gerade bezogen, man diskutiert darum, ob die Nationalelf noch den Titel »Die Mannschaft« tragen soll und was aus der Super League wird, aber alle Botschaften, die Bernd Neuendorf anlässlich seiner 100 Tage im Amt als Präsident des Deutschen Fußball-Bundes platzieren will, gehen hinter einem einzigen Wort unter: Katar. Es ist klar, dass sich Bernd Neuendorf auch mindestens die nächsten 100 Tage vor allem damit zu befassen hat.