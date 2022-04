Fifa und Uefa DFB schlägt Neuendorf und Watzke für internationale Führungsgremien vor

Der Deutsche Fußball-Bund soll vom kommenden Jahr an von DFB-Präsident Bernd Neuendorf und DFL-Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke in den Führungsgremien von Fifa und Uefa vertreten werden. Das DFB-Präsidium habe dies einstimmig beschlossen, hieß es in einer Mitteilung. Neuendorf werde für den Sitz im Council des Weltverbandes vorgeschlagen, Watzke für die Position im Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union.