Mitglieder des Vorstands und Ehrenmitglieder des DFB sind 2014 mit einem Lufthansa-Sonderflug in der Businessclass gratis zum WM-Finale nach Brasilien gereist. Auch Angestellte des DFB durften mitfliegen. Im Gegensatz zu den Spitzenfunktionären mussten sie ihre Tickets in der Economy Class jedoch selbst bezahlen. Hier lesen Sie die ganze Geschichte.

Das DFB-Reisebüro hatte kurzfristig die Reise nach Brasilien organisiert. Am 7. Juli 2014, einen Tag vor dem Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien, hatte der damalige Generalsekretär Helmut Sandrock an die Mitglieder des DFB-Vorstands und alle DFB-Ehrenmitglieder geschrieben: Sollte Deutschland das Finale erreichen, "möchten wir Sie mit heutigem Schreiben einladen, das Endspiel im Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro live zu erleben". Neben den Kosten für den Flug bezahlte der Verband seinen Spitzenfunktionären das Finalticket, Kategorie 1, Preis: 750 Euro.

Auch in Rio war für Businessclass-Service gesorgt. "Nach der Landung erfolgt der Transfer zur Get-together-Location Terraço Lagoa mit Blick auf den Corcovado, unweit vom Strand Ipanema", heißt es in den Reiseunterlagen. Dort konnten sich die DFB-Funktionäre dann ein wenig frisch machen und ausruhen. "Nach der langen Anreise stehen Ihnen Duschen und Sonnenliegen ganztägig zur Verfügung."

Im Gegensatz zu den Ehrenamtlichen mussten die Angestellten des DFB rund 2000 Euro für die Reise aus eigener Tasche bezahlen.

Die Spontan-Sause der Spitzenfunktionäre kann für den DFB aus steuerrechtlichen Gründen noch gefährlicher werden als die Reiseaffäre des Präsidiums zu WM- und EM-Turnieren, wegen derer die Staatsanwaltschaft Frankfurt ein Vorermittlungsverfahren eingeleitet hat. Denn um die Präsidiumsreisen als dienstlich notwendig zu tarnen, hatte die DFB-Spitze an den jeweiligen Reisezielen offizielle Sitzungen anberaumt und abgehalten. Auch eine Fan-Reise der Vorstandsmitglieder zur EM 2016 in Frankreich war mit einer "außerordentlichen Sitzung des DFB-Vorstands" im Pariser Luxus-Hotel Hilton Opera camoufliert worden. Beim Kurztrip an die Copacabana aber gab es Vergnügen pur.

Zu den Einzelheiten der Reise, insbesondere zu den steuerlichen Aspekten, blieb der Verband Antworten schuldig, obwohl der SPIEGEL danach ebenso detailliert gefragt hatte wie nach der Höhe der Kosten der Reise für Vorstands- und Ehrenmitglieder. "Das WM-Finale 2014 in Rio war das größte sportliche Ereignis für den deutschen Fußball in den vergangenen Jahrzehnten", so das DFB-Presseteam. "Gerade bei einem außergewöhnlichen Ereignis wie einem WM-Finale mit deutscher Beteiligung gehört die Anwesenheit der höchsten Repräsentanten des DFB wie den Mitgliedern des DFB-Vorstandes zu deren satzungsgemäßen Aufgaben."