Stefan Kuntz bleibt deutscher U21-Nationaltrainer. Der 57-Jährige verlängerte seinen Vertrag mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) bis zum 31. Juli 2023, das teilte der DFB mit.

"Ich bedanke mich für das Vertrauen und freue mich auf die kommenden Aufgaben mit der U21-Nationalmannschaft und der Olympiaauswahl, mit der wir im Sommer 2020 in Tokio um eine Medaille spielen wollen", sagte Kuntz. Der Europameister von 1996 hatte die DFB-Auswahl im August 2016 übernommen und 2017 zum EM-Titel sowie 2019 ins EM-Finale geführt. Und das, obwohl er vor seiner Anstellung beim DFB lange nicht als Trainer gearbeitet hatte.

Kuntz leiste "hervorragende Arbeit auf dem Weg zurück an die Weltspitze", sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff über Kuntz. "Er ist ein toller Botschafter des DFB." Nach der erfolgreichen EM im Sommer war Kuntz auch als möglicher Nachfolger von Bundestrainer Joachim Löw gehandelt worden. "Wir haben zwei Trainer beim DFB, die absolut die Fähigkeiten haben, Bundestrainer zu werden: Stefan Kuntz und Marcus Sorg", hatte Löw gesagt. Sorg ist Löws aktueller Co-Trainer. Kuntz hatte Fragen zu einer möglichen Zukunft als Bundestrainer stets abgeblockt.

Sollten auch die Entscheidungsträger beim DFB in Kuntz einen kommenden Bundestrainer sehen, dann ist seine Verlängerung für den Verband ein wichtiger Erfolg. Zuletzt wurde auch über Interesse von Vereinen an Kuntz spekuliert. Mit U18-Trainer Frank Kramer hatte der DFB erst kürzlich einen Coach an die Nachwuchsakademie von Red Bull Salzburg verloren.

In der Qualifikation für die EM 2021 ist die DFB-Auswahl in ihrer Gruppe mit zwei Siegen und einer Niederlage derzeit Zweiter hinter Belgien, das Team hat allerdings ein Spiel weniger bestritten.