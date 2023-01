Der frühere Teamchef Rudi Völler soll als Nachfolger von Oliver Bierhoff Sportdirektor des Deutschen Fußball-Bundes werden. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) folgte der Empfehlung seines externen Expertenrats, mit Hans-Joachim Watzke, Bernd Neuendorf, Oliver Kahn, Karl-Heinz Rummenigge, Oliver Mintzlaff, Matthias Sammer und Völler selbst. Der Rat sprach sich wie erwartet nach seiner Sitzung am Donnerstag für Völler aus. Der 62 Jahre alte Völler wird damit in einem Teilbereich zum Nachfolger von Ex-Geschäftsführer Oliver Bierhoff, von dem sich der DFB nach dem erneuten Vorrundenaus der Nationalelf bei der zurückliegenden WM-Endrunde in Katar getrennt hatte.