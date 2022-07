Die Bezeichnung war 2015 eingeführt worden, nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft in Brasilien im Jahr zuvor. Der DFB argumentierte, dass der Name im Ausland ehrfürchtig verwendet werde. Hierzulande wuchs aber die Kritik an der als Kunstbegriff verstandenen Bezeichnung.

Zuletzt hatte eine Forsa-Umfrage im Auftrag von RTL und ntv gezeigt, dass die Deutschen in dieser Frage gespalten sind. 36 Prozent der Befragten gefiel die Bezeichnung »sehr gut« (7 Prozent) oder »gut« (29 Prozent), 49 Prozent gefiel sie »weniger gut«.