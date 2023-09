DFB-Präsident Bernd Neuendorf meldete sich via Nachrichtenagentur SID zu Wort, die Aussagen von Watzke hätten ihn überrascht. »Denn die neuen Spielformen im Kinderfußball wurden 2022 nach einer mehrjährigen Pilotphase unter enger Einbeziehung der DFL vom DFB-Bundestag in Bonn einstimmig beschlossen.« Neuendorf warf Watzke in seinen Aussagen indirekt mangelnde Kenntnistiefe vor: »Wer sich mit den neuen Spielformen beschäftigt, wird auch rasch erkennen, dass es natürlich um Leistung geht, um Gewinnen und Verlieren, um Erfolg und Misserfolg.«

Wie machen es andere Verbände?

Nun ist der DFB nur bedingt als Innovationstreiber bekannt. Warum also lehnt sich der Verband bei der Frage nach der Jugend so weit aus dem Fenster? Die Antwort ist, dass er sich gar nicht weit aus dem Fenster lehnt.

Auch der englische Fußballverband hat sich Gedanken über seine Jüngsten gemacht . Die Philosophie ähnelt der des DFB-Konzeptes, dort wird das Kopfballspiel thematisiert und in Trainingseinheiten sogar verboten (beim DFB soll es durch kleinere Spielformen automatisch umgangen werden). Darüber hinaus gibt es für unter Zehnjährige keine Ligen, sondern ebenfalls alternative Turnierformen. Das erlaube den Kindern, in einer spielerischen Umgebung zu gewinnen und zu verlieren, wie es heißt. Gespielt wird bei unter Achtjährigen in einem fünf gegen fünf, bei unter Zehnjährigen im sieben gegen sieben. Beim Jugendfußball für die Altersgruppen U7 und U8 geht es laut Verband um den Spaß und darum, mit Freunden zu spielen. Erst ab den Jahrgängen U9 und U10 sollen die fußballerischen Fähigkeiten im Vordergrund stehen.

Der DFB zieht auf seiner Webseite auch selbst Vergleiche : So gebe es in Frankreich bis zur U13 ebenfalls kein Ligensystem. Stattdessen werde dort auf sogenannte Fußballfestivals gesetzt, eine Idee dahinter: Alle Teammitglieder müssen mindestens die Hälfte der Gesamtspielzeit auf dem Platz stehen. Derartige Systeme gibt es auch in anderen Ländern, in Spanien etwa gibt es im Jugendfußball sogar die Drohung mit Geldstrafen, sollten nicht alle Kinder im Spielkader eingesetzt werden. Spanien ist auch ein Beispiel dafür, dass Kinder in anderen europäischen Ländern die ersten Gehversuche häufig mit Futsal wagen, einer Hallenfußballvariante mit fünf Spielern pro Team. Futsal impliziert mehr Ballaktionen pro Spielerin und Spieler und einen größeren Fokus auf die Grundtechniken.