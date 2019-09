Anzeige bei der Ethik-Kommission DFB-Vize Koch soll Funktionäre bedroht haben

Der Brief kam am Montag. Sechs Seiten, Empfänger: Die Ethik-Kommission des Deutschen Fußball-Bunds. Absender: Christian Pothe, seit 2013 Vorsitzender des DFB-Jugendausschusses. Der Rechtsanwalt und ehemalige Vize-Präsident des FC St. Pauli erhebt nach SPIEGEL-Informationen in seinem Schreiben Vorwürfe gegen Rainer Koch, den für Amateure zuständigen 1. Vizepräsidenten des DFB, der den weltgrößten Sportfachverband derzeit auch als Interims-Chef führt.

Koch, so Pothe, habe "gegen die in der Satzung und im Ethik-Kodex festgeschriebenen Grundsätze 'Ethischen Verhaltens' verstoßen". Eine Untersuchung durch die Kommission oder den Kontrollausschuss beziehungsweise das DFB-Sportgericht sei deshalb zwingend geboten.

Pothes Vorstoß trifft den DFB in schwierigen Zeiten. Seit der Sommermärchen-Affäre 2015 ist der Verband immer wieder ins Zwielicht geraten - von Lustreisen und Trinkgelagen für Spitzenfunktionäre bis hin zu dubiosen Zahlungen und Geschenken für den im April zurückgetretenen Präsidenten Reinhard Grindel.

Neuer Präsident, neuer DFB?

Auf dem 43. Ordentlichen Bundestag, der am Freitag in Frankfurt beginnt, wollte die DFB-Spitze mit dieser unrühmlichen Vergangenheit abschließen. Ein neuer Präsident, eine neue Struktur, ein neuer, sauberer DFB. Das war der Plan, den auch der amtierende Interims-Chef Koch in den vergangenen Wochen immer wieder beschworen hat.

Dass ausgerechnet Koch, der vielen als klassischer Vertreter der alten Funktionärs-Garde gilt, sich selbst an der Spitze der Reformer verortete, sorgte und sorgt im DFB für Erstaunen. Ihm offen entgegenzutreten, das traute sich jedoch bislang niemand. Schließlich ist Koch nicht nur DFB-Vize, sondern auch Präsident des Bayerischen und des Süddeutschen Fußball-Verbands. Ein Mann mit Macht, die er offenbar flächendeckend einsetzt, um seine Position zu festigen und auszubauen.

Im Brief, den Pothe an die Ethik-Kommission geschrieben hat, geht es um die Wahl von Mitgliedern des Jugendausschusses auf dem Bundesjugendtag des DFB 2016. Als Kandidaten bewerben konnten sich je ein Vertreter der fünf Regionalverbände des DFB; der Kandidat für den sechsten Posten sollte, laut Satzung, nicht regionalverbandsbezogen vorgeschlagen werden. 2016 war dies ein Mann aus Berlin, der gute Chancen hatte, gewählt zu werden.

Treffen im Hospitality-Bereich

Doch Koch wollte, wie Pothe schreibt, einen Mann seines Süddeutschen Fußball-Verbands als angeblich unabhängigen Bewerber in das Gremium schicken. Am Rande eines U-19-Länderspiels habe Koch deshalb "im Hospitality-Bereich des Stadions zweimal das Gespräch mit mir" gesucht und deutlich gemacht, "dass er von mir erwarten würde, dass ich dafür Sorge trage, dass ein noch von ihm zu benennender Vertreter aus dem Bereich des Süddeutschen Fußball-Verbands die sechste Position bei den 'weiteren Mitgliedern des Jugendausschusses' übernehmen kann".

Weiter heißt es: "Als Rainer Koch merkte, dass er an dieser Stelle nicht weiter kommen würde, drohte er mir, dass unter diesen Umständen dann auch ich seine Unterstützung verlieren würde und nicht mehr Vorsitzender des Jugendausschusses sein könne." Unmittelbar vor dem Bundesjugendtag machte Koch wohl auch anderen Funktionären Druck. Bei einer Tagung der Geschäftsführer der 21 Landesverbände des DFB in der Sportschule Oberhaching habe Koch, so Pothe, explizit darauf hingewiesen, "dass er eine Wahl" seines Kandidaten "beim Bundesjugendtag wünschen würde".

Auch im direkten Umfeld des Berliner Kandidaten soll Koch aktiv geworden sein und mit einer möglichen "Neuverteilung der Finanzmittel zu Lasten der Mitgliedsverbände des Nordostdeutschen Fußball-Verbands" gedroht haben für den Fall, dass sein Kandidat nicht gewählt werde. Ein offenbar überzeugendes Argument. Der Bewerber aus Berlin zog seine Kandidatur zurück - unter Hinweis auf den "Druck", dem er "ausgesetzt war" und um "Schaden vom Nordostdeutschen Verband" abzuwenden, wie im Wortprotokoll des Bundesjugendtags 2016 festgehalten ist.

Warum wartete Pothe drei Jahre?

Warum Pothe, angesichts dieser Beweislage, drei Jahre ins Land gehen ließ, ehe er den Fall der Ethik-Kommission vortrug, ist unklar. Eine entsprechende Anfrage des SPIEGEL ließ der Vorsitzende des DFB-Jugendausschusses unbeantwortet. Er wolle "zu laufenden, internen Verfahren nicht Stellung nehmen".

Dennoch könnte der Fall für Koch schon auf dem DFB-Bundestag zum Problem werden. Denn Pothe benennt gegenüber der Ethik-Kommission eine Reihe von Zeugen, allesamt Funktionäre in verschiedenen Gliederungen des DFB. Sollten die seine Schilderungen bestätigen, dürfte Koch schnell zur Belastung für den designierten DFB-Präsidenten Fritz Keller werden, der nach eigener Aussage noch eine Weile mit dem Multifunktionär aus Bayern als Vize weitermachen will. Ein Neuanfang mit einem Mann, der die eigenen Funktionäre drangsaliert und bedroht, würde alle Reform-Versprechen ad absurdum führen.

Koch selbst gibt sich unbeeindruckt. Detaillierte Fragen beantwortete er im Stil der alten Garde. "Der vorgetragene Sachverhalt" sei "nicht korrekt wiedergegeben", ließ er durch den DFB-Mediendirektor Ralf Köttker ausrichten.