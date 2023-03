Zu solch langen Verletzungspausen gehört in der Regel allerdings auch, dass es leistungsmäßig nicht ständig bergauf geht, es wird Rückschläge geben, gerade bei einem Spieler in Wirtz’ Alter.

Der Offensiv-Allrounder ist ein Frühentwickler, der in seiner Karriere bis zur Verletzung an keine echte Grenze gestoßen war. Seine Nachwuchstrainer erzählen über ihn, dass der junge Wirtz im Training jedes Spiel gewann – egal mit welchen Mitspielern sie ihn zusammensteckten. In der Bundesliga knackte niemand die Marke von 50 Einsätzen so jung wie er. Nun will sich auch das Nationalteam die Qualitäten Wirtz’ zunutze machen. Bisher stehen vier Kurzeinsätze für die A-Auswahl des DFB in der Vita des 19-Jährigen. Das macht in der Summe 77 Einsatzminuten – aber auch schon zwei Vorlagen.