Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) will seine Spitzenposten in den internationalen Gremien bei der Uefa und der Fifa übereinstimmenden Medienberichten zufolge neu besetzen. So berichten die »Süddeutsche Zeitung« und das ZDF-»Sportstudio« am Donnerstag darüber, dass DFL-Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke für Rainer Koch ins Uefa-Exekutivkomitee und DFB-Präsident Bernd Neuendorf für Peter Peters ins Fifa-Council rücken sollen. Der DFB war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.