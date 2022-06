Das »Zulal Wellness Resort« wurde erst in diesem Jahr eröffnet. Es liegt in Al-Ruwais am Persischen Golf und damit etwas außerhalb von Doha. Die WM findet vom 21. November bis 18. Dezember 2022 statt.

Für den Deutschen Fußball-Bund ist der Umgang mit Katar und den Menschenrechten schon länger ein heikles Thema. Erst in dieser Woche hatte ein Vorfall am Rande des Nations League Spiels gegen Italien Aufregung ausgelöst. Fans hatten zu Beginn des Spiels auf einem Banner wegen der Menschenrechtslage zu einem Boykott der Katar-WM aufgerufen. Daraufhin wurden sie – wohl auf Bitte des DFB – kurzzeitig von der Polizei festgehalten und ihre Personalien aufgenommen.