DFL-Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke ist für die Beibehaltung der Doppelspitzen-Lösung für die Geschäftsführung der Deutschen Fußball Liga auch über den Sommer hinaus. »Ich plädiere dafür, dass wir das auf zwei Schultern verteilen«, sagte Watzke am Donnerstag in Neu-Isenburg. Bis zum 30. Juni übernehmen Eintracht Frankfurts Axel Hellmann und Oliver Leki vom SC Freiburg als Interimslösung die Aufgaben der bisherigen DFL-Geschäftsführerin Donata Hopfen, deren Vertrag am Mittwoch aufgelöst worden war.