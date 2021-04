DFL-Entscheidung Bundesliga- und Zweitliga-Teams gehen für die letzten beiden Spieltage in Isolation

Für den Saisonendspurt in der 1. und 2. Bundesliga werden die Coronaregeln nochmals verschärft. Ab dem 3. Mai sollen die Teams in eine »Quasi-Quarantäne«, ab dem 12. Mai in Isolation gehen.