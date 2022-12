Medienberichte DFL erwägt offenbar vorzeitige Ablösung von Chefin Hopfen

Bobic hält sich bedeckt

Der DFL-Aufsichtsrat trifft sich in dieser Woche zu einer Sitzung. »Wir haben immer wieder Sitzungen. Das gehört dazu. Ich muss jetzt auch nicht groß rumeiern. Es wird demnächst eine Sitzung geben. Dann werden wir sehen«, sagte Hertha-Manager Fredi Bobic, der auch Mitglied im DFL-Aufsichtsrat ist, am Sonntag bei MagentaTV. Bobic sagte außerdem zu einer möglichen Trennung von Hopfen: »Aktuell kann ich das nicht bestätigen.« Bobic fügte hinzu: »Was soll ich es dementieren, wenn es nicht so ist.«