Titelverteidiger RB Leipzig ist mühelos in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen. Der sächsische Fußball-Bundesligist besiegte am Dienstagabend in der heimischen Red Bull Arena den Viertligisten Teutonia Ottensen mit 8:0 (4:0). RB-Rückkehrer Timo Werner mit einem Dreierpack (19. Minute/20./43.), André Silva mit einem Doppelpack (41./53.) sowie Emil Forsberg (56.), Christopher Nkunku (77.) und Dani Olmo (90.) erzielten die Tore für die Mannschaft von Domenico Tedesco. Damit war es der höchste Sieg in der noch jungen Pokalgeschichte von RB Leipzig.