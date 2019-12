Der französische Weltmeister-Trainer Didier Deschamps hat seinen Vertrag bis zum Ende der Fußball-WM 2022 in Katar verlängert. Darauf verständigte sich der 51 Jahre alte Coach mit dem Verbandspräsidenten Noël Le Gräet. Das teilte der französische Verband FFF in Paris mit.

Der aus dem südwestfranzösischen Bayonne stammende Deschamps war schon als Spieler 1998 Weltmeister, übernahm 2012 als Trainer die Nationalmannschaft von Laurent Blanc und führte sie voriges Jahr dank eines 4:2-Siegs im Endspiel gegen Kroatien in Russland zum zweiten Titel.

"Ich bin sehr glücklich und sehr stolz, das Abenteuer fortzusetzen", sagte Deschamps, der in Kürze Michel Hidalgo (Januar 1976 bis Juni 1984) als dienstältesten französischen Nationaltrainer ablösen wird. In 100 Länderspielen unter seiner Leitung gingen "Les Bleus" 65-mal als Sieger vom Platz.

Bei der kommenden EM-Endrunde ist Frankreich am 16. Juni 2020 in München erster deutscher Vorrundengegner. Bei der vergangenen Endrunde im eigenen Land hatten die Franzosen 2016 das Finale gegen Portugal verloren und damit den zweiten EM-Triumph nach 1984 verpasst. Die Portugiesen spielen im kommenden Jahr in der gleichen Gruppe wie Deutschland und Frankreich.