Finden Sie jemanden in Ihrem Leben, der Sie so anlächelt wie hier Carlo Ancelotti (rechts) Jürgen Klopp. Man kennt sich eben, beide Trainer verkörpern Weltklasse, als Ancelotti Coach des FC Everton war (von 2019 bis 2021), duellierten sich die beiden Trainer auch in der Premier League.