Verstorbener Fußball-Weltstar Maradonas »Hand Gottes«-Trikot für Weltrekordsumme versteigert

Diego Maradona schrieb mit der »Hand Gottes« Sportgeschichte, sein Trikot aus dem Viertelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft 1986 ist nun ein Fall für die Rekordbücher: Das Auktionshaus Sotheby's versteigerte das Jersey der 2020 verstorbenen Fußballikone aus Argentinien am Mittwoch für rund 9,3 Millionen Dollar (8,8 Millionen Euro).

Sieben Bieter haben an der Auktion, die am 20. April begann und am Mittwochmorgen endete, im Internet teilgenommen, wie Sotheby's mitteilte. Das Einstiegsgebot lag bei fünf Millionen Dollar.

Das bislang teuerste Trikot der Sportgeschichte war das von Baseball-Legende Babe Ruth von den New York Yankees, das 2019 5,6 Millionen Dollar gebracht hatte.