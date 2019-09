Trainer bei Gimnasia La Plata Diego Maradona hat einen neuen Job

Diego Maradona wird neuer Trainer beim argentinischen Erstligisten Gimnasia La Plata. Das teilte der Klub am Donnerstagabend auf seinem Twitter-Account mit. Bereits am Mittwoch hatte ein Anwalt Maradonas die Chancen auf ein Engagement beim Tabellenschlusslicht aus La Plata als gut bezeichnet.

"Lasst uns mit Seele und Leben" für den Klub arbeiten, sagte Maradona, der am Sonntag offiziell vorgestellt werden soll, in einer Grußbotschaft an die Fans via Instagram. Sein Debüt bei dem nach fünf Spieltagen noch sieglosen Tabellenletzten feiert der 58-Jährige nach der Länderspielpause am 15. September gegen Racing Club - der amtierende Meister war vor 24 Jahren Maradonas bisher letzte Trainerstation in der heimischen Liga.

Nun soll der Weltmeister von 1986 Gimnasia aus der Krise führen. "Wir haben den Größten gefunden, für ein großes Problem", sagte Klubpräsident Gabriel Pellegrino. Maradona soll zunächst bis Saisonende bleiben und macht für den Job offenbar finanzielle Abstriche. "Ich komme nicht, um den Klub in den Ruin zu treiben. Was ihr mir bezahlen könnt, ist okay für mich", hatte Maradona in den letzten Stunden vor der Einigung gesagt.

Im Juni hatte Maradona aus gesundheitlichen Gründen sein Traineramt beim mexikanischen Zweitligisten Dorados de Sinaloa niedergelegt. Inzwischen wurde der 58-Jährige erfolgreich am Knie operiert.