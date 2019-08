Atlético Madrid Alles ändert sich - alles bleibt

Nicht mal drei Monate ist es her, da schien Atlético Madrid in Selbstauflösung begriffen. Starstürmer Antoine Griezmann verkündete seinen Abgang, Kapitän Diego Godín und die ebenso langgedienten Außenverteidiger Juanfran und Filípe Luis packten auch die Koffer, den jungen Abwehrspieler Lucas Hernández hatte der FC Bayern ausgelöst, beim jungen Mittelfeldregisseur Rodri würde Manchester City bald dasselbe tun. Gegenwart weg, Vergangenheit weg, Zukunft weg.

Fast hätte man übersehen, dass der wichtigste Mann noch da war.

"Nichts wird sich ändern", beruhigte Diego Pablo Simeone am Tag nach der Griezmann-Entscheidung, damals im Mai: "Überhaupt nichts. "

Mit Jürgen Klopp und Pep Guardiola gehört der Argentinier zu den großen Trainern dieser Zeit, weil alle drei Spitzenteams jenseits von Figuren komponieren können. Teams, die erkennbar sind, egal, wer gerade das Trikot trägt, und die sich deshalb nicht mal ändern, wenn sich alles ändert. "Umbrüche sind nie leicht, vor allem nicht in sentimentaler Hinsicht, aber sie sind das Gesetz des Lebens", philosophierte "El Cholo" und erklärte: "Ich schaue mit großer Zuversicht nach vorn."

Das Ausrufezeichen dieses Transfersommers

Das tun inzwischen wieder alle bei Atlético. Seit mit der Verpflichtung des portugiesischen Teenagers João Félix für 127 Millionen Euro das Ausrufezeichen des bisherigen Transfersommers gesetzt wurde, folgte eine gute Nachricht der nächsten.

In den Testspielen bewährten sich alle Neuzugänge; sogar dem aus Tottenham gekommenen Rechtsverteidiger Kieran Trippier fiel die notorisch komplizierte Eingewöhnung der Engländer im spanischen Fußball bisher erstaunlich leicht. Während Félix eine Delikatesse nach der anderen servierte, mischten auch Problemfälle der Vorsaison wie die Offensivspieler Diego Costa, Vitolo und Thomas Lemar groß mit, und wie um das alles in ein Monument zu gießen, wurde Lokalrivale Real Madrid 7:3 abgefertigt. Zur Halbzeit stand es bereits 5:0.

JUSTIN LANE/EPA-EFE/REX Anweisungen für den Zugang aus England, Kieran Trippier

Es soll Atlético-Fans geben, für die ist die Saison schon dadurch ein Erfolg. Der größte Umbruch eines europäischen Topklubs in diesem Sommer scheint in Rekordtempo geglückt. Das 7:3 fungiert aber auch als Chiffre des Versprechens bei einer Mannschaft, deren Ergebnisse oft nur zwei Zahlen kannten, die eins und die null. In der Vorbereitung habe man doppelt so lang 4-3-3 trainiert wie Simeones klassisches 4-4-2, berichtet der neue Kapitän Koke: "Der Mister will offensiver spielen lassen."

Jetzt wieder eifrige Schüler

Simeone selbst pflegt am liebsten spielstilneutrale Aphorismen. "Tag für Tag" und "Spiel für Spiel" - solche Gebote brachten es als "Cholismus" zur Quasireligion. Allerdings habe sich seine Doktrin beim alten Team "mit der Zeit vielleicht etwas abgenutzt", gestand er nun.

Tatsächlich feierte man die größten Erfolge mit dem Pokalsieg 2013 und der Meisterschaft 2014 am Anfang des gemeinsamen Zyklus. Seit den verlorenen Champions-League-Finals 2014 und 2016 stagnierte hingegen die Entwicklung. Wo Griezmann das Scheitern auf hohem Niveau versinnbildlichte, Lucas mit dem Kopf schon länger weg war und Rodri mit seiner Spielweise sowieso besser in eine Guardiola-Mannschaft passt, hat Simeone nun wieder eifrige Schüler in der Klasse.

Benjamin Cremel AFP Jetzt schon ein Bild aus alten Zeiten: Simeone und Griezmann

Mit 270 Millionen Euro Transfereinnahmen allein für das Trio der Unzufriedenen konnten neben Félix und Trippier die Innenverteidiger Mario Hermoso (Espanyol) und Felipe (Porto), Mittelfeldmann Marcos Llorente (Real) und Linksverteidiger Lodi (Paranaense) akquiriert werden. Trotzdem wäre noch Geld da für Wunschspieler James Rodríguez - den Real Madrid zwar loswerden will, aber bisher nicht auf Kosten eines weiteren Upgrades beim Nachbarn.

So oder so dürfte die Hälfte der Stammelf aus Zugängen bestehen. Aus dem Kader von Simeones Amtsantritt im Winter 2011/12 überlebten nur Koke und der zwischenzeitlich bei Chelsea beschäftigte Costa. Die Prätorianergarde komplettieren nachrückende Simeone-Anhänger der zweiten Generation: Torwart Jan Oblak, Abwehrspieler José María Giménez, Mittelfeldmann Saúl.

Wenn im Umfeld seit dem 7:3-Aphrodisiakum schon der Angriff auf die ersehnte Champions League beschworen wird, liegt das freilich vor allem an Félix. Dank seines hoch ansehnlichen Fußballs sowie zweier Tore und drei Torvorlagen allein in den ersten 100 Spielminuten für Atlético hat er einen "Wirbelsturm der Vorfreude" entfacht ("As"). Mit dem gebürtigen Brasilianer Costa teilt der junge Portugiese die Sprache, aber auch auf dem Platz verstehen sich filigraner Künstler und rebellischer Vollstrecker bisher prächtig. Félix und seine Qualitäten im finalen Zuspiel sind auch der wesentliche Grund, warum Simeone das 4-3-3 überhaupt erwägt: neben Costa böte sich dann etwa mit Álvaro Morata noch ein zweiter Goalgetter als Passoption.

Doch noch ist Sommer. In dem probte Simeone schon öfter die Attacke, nur um seine Truppen ab Herbst wieder eilig nach hinten zu beordern. Traut er sich diesmal auch, wenn es darauf ankommt? Wird sich doch etwas ändern? Eine Woche vor Saisonstart mischt sich bei Atlético alte Gewissheit mit spannenden Fragen.