Dieter Hecking, Trainer des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV, hält das Gehaltssystem im deutschen Fußball für überhitzt: "Die Gehälter sind zu hoch, die Ablösesummen sind zu hoch", dies sei nur noch "schwer in Deutschland zu verkaufen", sagte Hecking bei einer Talkshow-Veranstaltung in Hannover mit Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil als Gesprächspartner.

Der SPD-Politiker pflichtete dem Trainer bei: "Der Fußball hat die Bodenhaftung verloren, er ist dadurch nicht sympathischer geworden", so der Ministerpräsident. Hecking differenzierte allerdings: "Was ein Lewandowski verdient, ist absolut berechtigt. Aber das Mittelmaß ist zu hoch bezahlt." Bayernstar Robert Lewandowski, der seinen Vertrag in München erst kürzlich verlängert hat, wird auf ein Bruttojahresgehalt von gut 20 Millionen Euro geschätzt. Der Angreifer gilt damit gemeinsam mit Neuverpflichtung Philipp Coutinho als Topverdiener bei den Bayern.

Nach Angaben des Portals "Sporting Intelligence", das eine jährliche Aufstellung der Gehälter im Fußball veröffentlicht, so weit sie bekannt sind, erhält ein Bundesligaprofi im Durchschnitt 1,4 Millionen Euro im Jahr. Das Gefälle innerhalb der Liga ist allerdings deutlich: So lag das Durchschnittsgehalt beim FC Bayern in der Saison 2017/2018 bei 5,68 Millionen Euro, beim SC Freiburg dagegen lediglich bei 0,49 Millionen Euro. Am besten verdient wurde demnach außer in München noch in Dortmund (3,00 Millionen), Wolfsburg (1,95 Milllionen) und beim FC Schalke (1,81 Millionen).

Im Vergleich zur Premier League fällt die Bundesliga dagegen deutlich ab. Hier lag laut "Sporting Intelligence" das Durchschnittsgehalt 2017/1018 bei 2,95 Millionen Euro - die Nordamerikanische Profiliga NBA im Basketball liegt da immer noch weit voraus mit 6,13 Millionen Euro im Schnitt.

Hecking selbst erhält nach Medienberichten in Hamburg ein Grundgehalt von etwas über einer Million Euro. Das liegt deutlich unter dem, das er zuvor als Erstligatrainer bei Borussia Mönchengladbach verdient hat.