Einen Kapitalabfluss gebe es nicht

Zuletzt hatte es im Umfeld des abstiegsbedrohten Vereins zunehmend Kritik an der Entscheidungshoheit Hopps gegeben. Bereits in den kommenden Tagen soll die Rückgabe der Rechte in die Wege geleitet werden. Ein »Kapitalabfluss« sei mit dem Schritt nicht verbunden, ließ die TSG wissen.