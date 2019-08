2. Fußball-Bundesliga Schuster soll Chefcoach in Aue werden

Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue präsentiert eine Woche nach der Beurlaubung von Daniel Meyer einen neuen Cheftrainer. Dirk Schuster soll nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur und der "Bild"-Zeitung am Nachmittag offiziell vorgestellt werden. Der Verein lud für 15.30 Uhr zu einer Pressekonferenz ein, ohne den Namen des neuen Trainers zu nennen.

Der sächsische Klub hatte sich am 19. August nach mehr als einem Jahr überraschend von Meyer getrennt. Zu den Gründen wollte sich der Verein bislang nicht äußern, auch in der Öffentlichkeit ist dazu bisher nichts durchgesickert. Der ehemalige Spieler Marc Hensel hatte die Mannschaft als Interimstrainer eine Woche lang betreut. Gegen den VfB Stuttgart erkämpften sich die Auer am Freitag ein 0:0. Mit sieben Punkten rangieren die Erzgebirger derzeit auf dem fünften Tabellenplatz.

Der 51 Jahre alte Schuster hatte bis zu seiner Freistellung im Februar den Ligakonkurrenten SV Darmstadt 98 trainiert. Mit den Hessen schaffte er zwischen 2013 und 2015 den direkten Durchmarsch von der 3. Liga in die Bundesliga und hatte sich dadurch deutschlandweit einen Namen gemacht. 2016 wurde Schuster sogar zum "Trainer des Jahres" gewählt. Das erste Mal wird der ehemalige Augsburg-Coach am Sonntag im Auswärtsspiel bei Holstein Kiel auf der Auer Trainerbank Platz nehmen.