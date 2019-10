Ex-Schalke-Trainer Tedesco unterschreibt bei Spartak Moskau

Sieben Monate nach seinem Aus bei Schalke 04 hat Domenico Tedesco einen neuen Job: Der 34-Jährige wird Nachfolger des Weißrussen Oleg Kononow als Trainer von Spartak Moskau. Das gab der Verein bei einer Pressekonferenz bekannt. Beim Tabellenzwölften der russischen Liga trifft Tedesco unter anderem auf den von Borussia Dortmund ausgeliehenen Ex-Nationalspieler André Schürrle.

Mit Tedesco nach Moskau wechseln Ex-Profi Andreas Hinkel als Co-Trainer und Torwarttrainer Max Urwantschky, der vom FC Erzgebirge Aue verpflichtet wird. Beide sind alte Weggefährten: Mit Hinkel arbeitete Tedesco bereits während der Saison 2014/2015 als U17-Coach des VfB Stuttgart zusammen, Urwantschky gehörte 2017 für drei Monate zu Tedescos Trainerstab in Aue.

Tedesco hatte den FC Schalke 04 in der Saison 2017/2018 zur Vizemeisterschaft in der Bundesliga geführt. Im März der Folgesaison hatte sich der Verein nach einer 0:7-Niederlage in der Champions League von Tedesco getrennt, in der Liga lagen die Schalker zu diesem Zeitpunkt auf Platz 14. Auch in Moskau erwartet den Deutsch-Italiener zunächst der Abstiegskampf: Rekordmeister Spartak liegt mit 14 Punkten aus zwölf Spielen nur zwei Zähler vor den Relegationsplätzen.