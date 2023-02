»Domenico Tedesco ist der neue Cheftrainer unserer Teufel. Viel Glück, Trainer!« So verkündete der belgische Verband die Verpflichtung des 37-jährigen Tedesco als Coach der belgischen Nationalmannschaft. Er tritt die Nachfolge des Spaniers Roberto Martínez an, der die »Roten Teufel« zwischen 2016 und 2022 betreut hatte. Bei der WM in Katar war Belgien, WM-Halbfinalist von 2018, in der Gruppenphase gescheitert. Martínez hat mittlerweile das Traineramt in Portugal übernommen.