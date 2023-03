Das DFB-Sportgericht hat im Doping-Fall von Mario Vušković von Zweitligist Hamburger SV auch am dritten Verhandlungstag noch kein Urteil gefällt. Stephan Oberholz kündigte als Vorsitzender des Gremiums des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Freitag »eine schriftliche Entscheidung spätestens innerhalb der nächsten zwei Wochen« an. »Wir brauchen angemessen Zeit«, sagte er am Freitag. Zuvor hatte Oberholz versucht, hinter verschlossenen Türen »das Ganze« einvernehmlich zu regeln. »Das ist aber gescheitert«, erklärte er.