Das erst seit 2020 geltende Gesetz zielt bewusst darauf ab, nicht Sportlerinnen und Sportler zu kriminalisieren. Sondern über Ländergrenzen hinaus die Handlanger des Betrugs zu schnappen: Ärzte, Betreuer, Funktionäre. Personen also, mit deren Hilfe die Behörden versuchen, das komplexe Geflecht hinter der Leistungsmanipulation zu entwirren. Ein ewiges Katz-und-Maus-Spiel, das für die Ermittelnden bei aller Bemühungen kaum zu gewinnen ist.

Der zuständige US-Staatsanwalt in Manhattan bezeichnete Eric Liras Geständnis Anfang der Woche in einer Pressemeldung deshalb als »Wendepunkt für den internationalen Sport«. Auch, weil die Ermittler mithilfe des Rodtschenkow-Gesetzes Einblick in die Messaging-Kommunikation zwischen dem Dealer und dessen Kundschaft erhielten. So erfuhren sie von Diskussionen über Risiken, bei Dopingtests aufzufliegen, oder von Hinweisen, wie man positive Funde fingiere und diese beispielsweise auf verunreinigtes Fleisch schiebe.