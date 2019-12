Dortmunds 5:0-Sieg gegen Düsseldorf Die Borussia berappelt sich - mal wieder

Da Trainer Lucien Favre gerade dabei war, vieles neu zu machen, kam auch Leonardo Balerdi zu seinem Bundesligadebüt. Knapp elf Monate musste der 20 Jahre alte Argentinier darauf warten. 15 Millionen Euro Ablöse hatte er gekostet, etwa doppelt so viel wie der Rekordtransfer von Gegner Düsseldorf, Dawid Kownacki. Diese Dimensionen zeigen, dass es keine Besonderheit sein sollte, wenn der Meisterschafts- gegen den Abstiegskandidaten 5:0 gewinnt. Und kein "Wahnsinn", wie der BVB bei Twitter schrieb.

Doch in dieser Saison bewegte sich die Borussia schon so oft außerhalb der Norm, da überrascht die Euphorie des Klubs kaum. Im vorherigen Heimspiel hatten die Dortmunder aus einem 0:3-Pausenrückstand gegen den Tabellenletzten aus Paderborn ein 3:3 gemacht. Die Stimmungslage im Klub war noch schlechter als das Ergebnis. Favre erhielt vom Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke öffentlich eine Bewährungsfrist von zwei Spielen.

Während der Aktionärsversammlung sagte Watzke allerdings auch, dass "nach Paderborn etwas in der Mannschaft passiert" sei. Nach Informationen des SPIEGEL spielte der Boss damit auf eine Sitzung am Tag nach dem 3:3 an. Darin soll es eindringliche Worte von sportlich Verantwortlichen gegeben haben, dass es dringend Veränderungen in allen Bereichen geben müsse.

Kritik und Einsicht

Die Spieler sollen einsichtig gewesen und konstruktiv mit der Kritik umgegangen sein. Die Besserung, die sie gelobt haben sollen, setzte mit Verspätung ein. Bei der 1:3-Niederlage in der Champions League beim FC Barcelona zeigte die Mannschaft erst wieder Mut, als alles verloren war. Zudem fiel Jadon Sancho wieder durch mindestens eine Disziplinlosigkeit auf, indem er zu spät zur Teambesprechung kam.

Der junge Engländer soll aber großen Rückhalt von Mannschaftskollegen erfahren und in Gesprächen mit der sportlichen Führung Einsicht gezeigt haben. Die Leistungen deuten jedenfalls darauf hin. In Barcelona wurde Sancho eingewechselt, war bester Dortmunder und schoss das Tor. In Berlin schoss er das 1:0 und half mit aufopferungsvoller Defensivarbeit - sonst nicht seine Stärke - den 2:1-Sieg bei der Hertha zu retten.

"Es war sehr, sehr wichtig. Klar", sah Favre den Erfolg, der trotz einer 45-minütigen Unterzahl zustande kam, als Grund für die Leichtigkeit an, mit der Düsseldorf am Samstag deklassiert wurde. Favre hatte wie in Berlin auf eine Dreierkette gesetzt, erneut auf den zuvor verschmähten Dan-Axel Zagadou. Wieder spielte Julian Brandt auf einer zurückgezogenen Position im Zentrum, oft an der Seite von Axel Witsel. Wieder griffen die Dortmunder in einer 5-2-3-Ordnung aggressiv an, wieder ging die Mannschaft ins Gegenpressing, wenn der Ball verloren ging.

Beständigkeit angemahnt

"Ich glaube, man hat heute gesehen, dass sich was bewegt und dass wir nach dem Spiel gegen Paderborn die richtigen Schlüsse gezogen haben", sagte Sportdirektor Michael Zorc, "es gibt nicht viel zu meckern heute."

Siege gegen die Hertha und die Fortuna, die in normalen Zeiten unter der Rubrik "Pflicht" geführt werden, haben die Stimmung beim BVB enorm verbessert, die kritische Lage nach dem 0:4 in München und 3:3 gegen Paderborn entspannt. Aber schon mehrmals wähnte sich die Borussia in dieser Saison wieder in der Spur, um bei der nächsten Windböe heraus zu schleudern.

"Wir müssen sehen, dass wir beständig gut Fußball spielen", sagte Michael Zorc. In der Champions League muss der BVB am Dienstag (21 Uhr, Liveticker DER SPIEGEL) seine Pflicht gegen Slavia Prag erfüllen und ist auf die Hilfe des FC Barcelona angewiesen, um ins Achtelfinale zu kommen. In der Bundesliga wartet mit Mainz 05 ein weiterer Abstiegskandidat als Gegner, bevor dann der Stresstest ansteht. RB Leipzig, aktuell vier Punkte besser als der BVB, tritt am 17. Dezember in Dortmund an.

Dann zeigt sich, wie nachhaltig die Neuerungen Erfolg bringen.

Borussia Dortmund - Fortuna Düsseldorf 5:0 (1:0)

1:0 Reus (42.)

2:0 Hazard (58.)

3:0 Sancho (63.)

4:0 Reus (69.)

5:0 Sancho (74.)

Dortmund: Bürki - Piszczek (78. Balerdi), Akanji, Zagadou - Hakimi, Brandt (78. Dahoud), Witsel, Guerreiro - Hazard, Reus (73. Mario Götze), Sancho

Düsseldorf: Steffen - Matthias Zimmermann, Adams, Andre Hoffmann, Gießelmann - Bodzek - Zimmer (59. Kownacki), Baker (67. Fink), Morales, Thommy (67. Barkok) - Hennings

Schiedsrichter: Daniel Siebert (Berlin)

Zuschauer: 81.365 (ausverkauft)

Gelbe Karten: - Zimmer (2), Matthias Zimmermann (4), Morales (5)