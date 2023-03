Um was geht es genau? Makkelie hatte nach Videobeweis auf Handspiel von Marius Wolf entschieden. Nachdem Chelsea-Profi Kai Havertz den Ball an den Pfosten geschossen hatte, ließ er den Strafstoß nach erneutem Hinweis des VAR wiederholen: Spieler beider Mannschaften waren zu früh in den Strafraum gelaufen. Das Regelwerk sieht in diesem Fall eine Wiederholung vor.

Regelexperten sagen jedoch, dass das Vorgehen bei der Wiederholung des Elfmeters nicht dem Regelwerk entspricht. Der Grund: Die Entscheidung über die Wiederholung im konkreten Fall liegt beim Schiedsrichter und nicht beim VAR. Einer der Gründe dafür ist, dass man auf diese Weise eine Inflation von zu wiederholenden Strafstößen verhindern will.