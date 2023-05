Tränen in Saarbrücken

Lange Gesichter und Tränen gab es dagegen im Ludwigspark in Saarbrücken. Die beiden Osnabrücker Treffer von Ba-Muaka Simakala und Jannes Wulff warfen den zwischenzeitlich auf Rang drei vorgerückten FCS (69 Punkte) noch auf den fünften Rang zurück – trotz des 2:1 (2:1) gegen Viktoria Köln. »Es ist unfassbar. Man denkt, man kommt in die Relegation. Dann schießen die in gefühlt zehn Sekunden zwei Tore. Mir tut es sauweh, es ist einfach nur scheiße«, sagte Mittelfeldspieler Richard Neudecker.

Der bereits als Zweitligist feststehende SV Elversberg sicherte sich am letzten Spieltag durch ein 2:1 (1:0) beim FC Ingolstadt die Meisterschaft vor dem SC Freiburg II, der nicht aufsteigen darf. Dresden (69 Punkte) beendete die Saison nach einem 2:1 (1:1) gegen den VfL Oldenburg auf Rang sechs.