Auch bei der EM 2022, während der die deutschen Fußballerinnen euphorisch bis ins Finale flogen, war Marsozsán nicht dabei, diesmal verhinderte ein Kreuzbandriss ihre Teilnahme. »Durch meine schwere Knieverletzung im Frühjahr 2022 habe ich gemerkt, dass es sich richtig anfühlt, in der Nationalmannschaft aufzuhören«, schrieb sie nun. Ein Abschiedsspiel wird sie noch machen, am 11. April in Nürnberg gegen Brasilien. Doch die WM 2023 in Australien und Neuseeland wird Marozsán freiwillig verpassen. Ein großer spielerischer Verlust für Voss-Tecklenburg und das DFB-Team, doch die EM 2022 hat auch gezeigt, dass die nachkommende Spielerinnengeneration in der Lage ist, wichtige Partien zu gewinnen und dabei zu begeistern.