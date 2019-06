Das deutsche Fußball-Nationalteam muss in den beiden verbleibenden Vorrundenspielen bei der WM in Frankreich auf Spielmacherin Dzsenifer Marozsán verzichten. "Sie hat einen Zehenbruch. Das bedeutet, dass wir in der Vorrunde nicht mehr auf sie zurückgreifen können", sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am Tag vor dem zweiten Spiel gegen Spanien am Mittwoch (18 Uhr/Liveticker bei SPIEGEL ONLINE, TV: ZDF und DAZN) in Valenciennes. Als dritter Vorrundengegner der Deutschen wartet am Montag Südafrika.

Die 27 Jahre alte Marozsán vom Champions-League-Sieger Olympique Lyon hatte wie einige andere deutsche Spielerinnen beim 1:0-Sieg im ersten Gruppenspiel gegen China am Samstag arge Blessuren davongetragen. Der rechte Fuß war danach stark geschwollen. Nun wurde ein Zehenbruch diagnostiziert.

Wann Marozsán wieder einsatzfähig sein wird, ließ Voss-Tecklenburg offen: "Wir werden versuchen, sie bei der WM wieder auf den Platz zu bringen, aber eine Prognose können wir nicht abgeben", sagte die Bundestrainerin.

Der Ausfall trifft das Team schwer. Marozsán gilt als eine der besten Spielerinnen der Welt. Gerade wurde sie zum dritten Mal in Serie zur besten Spielerin der französischen Liga gewählt. Die WM in ihrer Wahlheimat sei "eine besondere für Dzseni", sagte Voss-Tecklenburg. Deshalb tue ihr der Ausfall jetzt besonders leid. Wie sie den Ausfall ihrer Nummer Zehn kompensieren will, ließ Voss-Tecklenburg nicht durchblicken.

Für das deutsche Team ist die Partie gegen die spielstarken Spanierinnen, die ihr erstes Gruppenspiel gegen Südafrika 3:1 gewinnen konnten, enorm wichtig. Gewinnt Deutschland, brächte sich das Team in eine sehr gute Position für das Achtelfinale: Als Gruppenerster würde es womöglich dem Favoriten USA vorerst aus dem Weg gehen können.