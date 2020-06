Kein Wechsel in die USA Marozsán verlängert in Lyon um drei Jahre

Dzsenifer Marozsán wollte in die beste Fußballliga der Welt wechseln. Dann kam die Coronakrise und der Transfer in die USA zerschlug sich. Nun bleibt sie in Lyon. Das Ziel ist der fünfte CL-Titel in Folge.