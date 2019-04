Europas Topvereine machen den nächsten Schritt zu einer Umgestaltung des Europapokals. Im Juni plant der europäische Klubverband ECA, in dem die führenden Fußballvereine von Real Madrid bis Bayern München zusammengeschlossen sind, eine Art Sondergipfel auf Malta. Die Einladung dazu wurde jetzt auf der ECA-Website veröffentlicht.

Einziges Thema des Treffens: Diskussion über die Zukunft der europäischen Wettbewerbe. Dann wird wohl auch über Auf- und Abstiegsregelungen in der Champions League gesprochen.

ECA-Boss Andrea Agnelli hatte bereits Ende März bei der Vollversammlung des Verbands angedeutet, dass sich der Europacup spätestens ab 2024 deutlich verändern werde. Nach den Modellen, über die bislang spekuliert wird, könnte die Champions League sich in ein Drei-Ligen-System aufteilen, aus denen auf- und abgestiegen werden könnte. Die besten Mannschaften - also die Liga A - würde in Achtergruppen ausgespielt, anschließend würde aus den vier Gruppensiegern der Champions-League-Gewinner ermittelt. Ein solcher Modus hätte schon sehr viel von einer europäischen Superliga.

Die ECA nennt solche Überlegungen dezidiert in ihrer Einladung für das Treffen vom 6. bis 7. Juni. So ist von einem "pyramidal aufgebauten europäischen Ligasystem" die Rede, auch "die Beweglichkeit und Dynamik innerhalb dieses Systems durch Auf- und Abstieg" wird genannt. Man verspreche sich davon "europäische Spiele mit höherer sportlicher Qualität". Inwieweit die nationalen Ligen in diesem System einen Platz finden sollen, wird nicht beantwortet, sie soll es aber weiterhin geben.

Agnelli hatte im Vormonat davon gesprochen, es handele sich bei all diesen Überlegungen um "den Start eines Prozesses", man brauche Zeit, "um die verschiedenen Vorschläge zu analysieren". Die Verkleinerung der Europa League von bisher 48 auf künftig 32 Mannschaften ist Teil des Plans, um Raum für einen weiteren Wettbewerb zu schaffen.

All dies geschieht vor dem Hintergrund der Pläne von Fifa-Boss Gianni Infantino, die Klub-WM deutlich auszuweiten. Bislang haben die europäischen Vereine darauf ablehnend bis abwartend reagiert. Auch von einem Boykott des Wettbewerbs durch die ECA war in ersten Reaktionen die Rede, diese Rhetorik ist mittlerweile allerdings schon wieder spürbar zurückgefahren worden. Auch der FC Bayern München als deutscher Premium-Vertreter in der ECA hatte sich zuletzt schon positiv zur größeren Klub-WM geäußert.