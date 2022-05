Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Auch Castillo selbst meldete sich zu Wort. In einer Instagram-Story schimpfte er über »dumme, tratschende und schwachsinnige Menschen«, er klagte die »Parasiten, die gern andere verletzen« an. Die Zweifler, schimpfte er, »haben keine Eier« – und »jetzt bin ich der Bösewicht, über den alle reden«.

Chile hatte in der Qualifikation nur den siebten Platz belegt, erhofft sich aber durch die Annullierung aller Spielergebnisse, bei denen Castillo mitgewirkt hat, einen Sprung auf Rang vier. Diesen hatte sich Ecuador erkämpft und sich damit für die WM qualifiziert.

Unklar ist, ob Castillo eventuell eingebürgert worden war. Berichte über die Einbürgerung hatte es laut Reuters 2021 in einer Zeitung aus Ecuador gegeben, fünf Monate später gab Castillo sein Debüt für Ecuador. In einem solchen Fall könnte er auch als gebürtiger Kolumbianer für sein neues Land spielen – jedoch nicht, wenn er bereits eine Partie für die A-Nationalmannschaft seines früheren Landes absolviert hätte. Allerdings bliebe im Falle einer Einbürgerung die Ungereimtheit, dass in den offiziellen Dokumenten Playas als Geburtsort angegeben sein soll.

Chile hatte im Hinspiel gegen Ecuador 0:0 gespielt und im Rückspiel 0:2 verloren. In beiden Spielen hatte Castillo auf dem Platz gestanden. In der Abschlusstabelle hat das Land 19 Punkte und eine Tordifferenz von minus sieben. Laut Nachrichtenagentur AP schreiben die Fifa-Regularien vor, Spiele, bei denen ein nicht spielberechtigter Spieler zum Einsatz kommt, 0:3 zu werten. Dadurch könnte Chile auf 24 Punkte sowie eine Tordifferenz plus eins kommen.

Zwischen den beiden Nationen liegen noch Peru (24 Punkte, Tordifferenz von minus drei), das in den Interkontinental-Playoffs noch um die WM-Teilnahme spielt, und Kolumbien (23 Punkte, Tordifferenz von plus eins). Gegen beide Teams war Castillo nicht zum Einsatz gekommen. Auch die Teams hinter Chile könnten bei möglichen zugesprochenen Punkten nicht mehr an Chile vorbeiziehen.