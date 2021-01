Korruptionsskandal Ehemaliger Fußball-Funktionär aus El Savador wird an die USA ausgeliefert

Bereits 2015 wurde Reynaldo Vásquez in seinem Heimatland verhaftet. Jetzt wird der ehemalige Fifa-Funktionär ausgeliefert. In New York soll ihm unter anderem wegen Geldwäsche der Prozess gemacht werden.